Павел Василенко

Капитан действующих чемпионов мира сборной Аргентины Лионель Месси продолжает радовать футбольных болельщиков по всему миру.

Накануне сборная Аргентины победила Пуэрто-Рико со счетом 6:0, а Месси записал на свой счет две результативные передачи.

Таким образом, он стал лучшим ассистентом в истории национального футбола.

Сейчас на его счету 60 результативных передач, что превосходит бразильца Неймара и американца Лендона Донована, у которых по 58.

Напоминаем, что свою первую результативную передачу он оформил почти два десятилетия назад, на чемпионате мира-2006 в Германии, когда Аргентина обыграла Сербию и Черногорию со счетом 6:0.