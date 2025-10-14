Капитан сборной Аргентины Лионель Месси возобновил тренировки с национальной командой и может принять участие в ближайшем товарищеском матче. Об этом сообщил официальный аккаунт аргентинцев в соцсети X.

38-летний нападающий был вызван на октябрьские матчи против Венесуэлы и Пуэрто-Рико, однако в первой встрече, которая состоялась в Майами и завершилась минимальной победой Аргентины 1:0, он участия не принимал.

Главный тренер команды Лионель Скалони объяснил, что не включил Месси в заявку из-за текущих обстоятельств, не связанных с травмой.

В официальном заявлении Аргентинской футбольной ассоциации отмечается, что возвращение Лионеля к тренировкам позволит тренерскому штабу «проработать ключевые аспекты подготовки» ко второй игре.

Ожидается, что Месси выйдет на поле в матче с Пуэрто-Рико, который состоится в ночь с 14 на 15 октября.