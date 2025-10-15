В ночь с 14 на 15 октября состоялся контрольный матч между национальными сборными Аргентины и Пуэрто-Рико. Подопечные Лионеля Скалони не оставили сопернику никаких шансов, уверенно победив со счётом 6:0.

Контрольный матч

15 октября 2025, среда. 03:00 (по Киеву)

Пуэрто-Рико – Аргентина 0:6 (Мак Аллистер 15, 36, Монтйель 23, Эчеверрия 65 авт, Мартинес 79, 84)

В составе победителей дублями отметились Алексис Мак Аллистер и Лаутаро Мартинес, еще один мяч забил Гонсало Монтйель, а один гол стал следствием автогола игрока сборной Пуэрто-Рико — Стивена Эчеверрии.

Капитан команды Лионель Месси записал на свой счёт две результативные передачи на Монтйеля и Лаутаро, при этом легенда сборной Аргентины провёл на поле весь матч.