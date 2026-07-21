«Подарил огромное счастье»: Президент Аргентины оценил наследие Месси после ЧМ-2026
Хавьер Милей оценил карьеру звёздного футболиста
13 минут назадПодписаться в
Президент Аргентины Хавьер Милей прокомментировал выступление лидера национальной сборной Лионеля Месси на чемпионате мира-2026, где аргентинцы завоевали серебряные медали, уступив в финале Испании со счетом 0:1. Слова приводит Youtube-канал Radio Mitre.
Глава государства выразил восхищение многолетней карьерой 39-летнего форварда и поблагодарил его за вклад в достижения сборной.
Чувствую огромную благодарность. Человек, который более 20 лет находится на самой вершине своего вида спорта — в данном случае футбола, — заслуживает восхищения. Честно говоря, он подарил огромное счастье всем аргентинцам. Более того, он дарил радость везде, где бы ни играл, и всем, кто ценит качественный футбол.
На Мундиале-2026 Месси отметился 8 забитыми мячами и 4 результативными передачами.
Первые слова Месси после болезненного поражения в финале ЧМ-2026: «Эту рану будет трудно заживить».