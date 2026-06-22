Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над национальной командой Австрии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Слова приводит FIFA.

Лидер аргентинцев отметил высокую конкуренцию на турнире и подчеркнул важность этого результата.

Прежде всего, я очень рад этой победе. Она была крайне важной и далась в тяжелой, ожесточенной борьбе. Теперь мы можем спокойнее смотреть в будущее.

На этом чемпионате мира все матчи проходят в равной, напряженной борьбе. Я наслаждаюсь этим моментом и с нетерпением жду возможности отпраздновать успех вместе с партнерами по команде.