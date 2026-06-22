Павел Василенко

Небольшой аргентинский городок Кутраль Ко отдает честь футбольной звезде Лионелю Месси, установив гигантскую статую. По данным местных СМИ, недавно открытое произведение искусства в патагонской провинции Неукен имеет высоту 26 метров и весит 70 тонн.

Месси изображен на коленях с поднятым кулаком в праздничном жесте, одетый в футболку сборной Аргентины.

Перед ней находится реплика трофея Чемпионата мира по футболу 2022 года. По данным агентства DPA, город с 35 000 жителей пригласил общественность прийти и увидеть статую перед вторым матчем действующих чемпионов в группе J на Чемпионате мира против Австрии, который запланирован на понедельник, 22 июня.

Белый памятник был разработан местным художником Альдо Беройсой и расположен на одной из главных улиц города Кутраль Ко. Город, вместе с соседним городом Пласа-Уинкуль, образует крупный центр нефтяной и нефтехимической промышленности и надеется привлечь туристов этой замечательной статуей.