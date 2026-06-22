Красюк: «Ни в Украине, ни где-либо ещё в мире даже на горизонте нет таланта, подобного Усику»
Промоутер вспомнил эпоху братьев Кличко и оценил мировые таланты
около 2 часов назадПодписаться в
Украинский промоутер Александр Красюк поделился мыслями о будущем отечественного бокса после завершения карьеры абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (25-0, 16 КО). Слова приводит Sport.ua.
Руководитель K2 Promotions отметил, что найти замену спортсмену такого уровня на данный момент невозможно ни в Украине, ни за её пределами, а также подчеркнул уникальность украинской школы хевивейта.
Я считаю, что ни в Украине, ни где-либо в мире даже на горизонте нет таланта, подобного Александру. Украине очень повезло иметь таких выдающихся тяжеловесов, как Виталий и Владимир Кличко и Александр Усик. Горжусь тем, что имел возможность работать с легендами.
Глава WBC заинтриговал заявлением о следующем бое Усика.