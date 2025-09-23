Сергей Стаднюк

Нападающий ПСЖ Усман Дембеле поздно вечером понедельника, 22 сентября, завоевал Золотой мяч по итогам сезона-2024/2025.

С завоеванием престижной награды партнера по сборной Франции поздравил нападающий Реала Килиан Мбаппе.

Усман Дембеле. Это невероятные эмоции, брат! Ты заслуживаешь x1000 ❤️❤️❤️ Килиан Мбаппе

Также в комментариях в Instagram относительно Золотого мяча Дембеле высказался другой экс-игрок ПСЖ Лионель Месси.

Большой успех!!! Поздравляю, я очень рад за тебя. Ты заслуживаешь этого! Лионель Месси

Напомним, Дембеле стал шестым представителем Франции, которому покорилась эта награда. До него ее выигрывали Раймон Копа, Мишель Платини (трижды), Жан-Пьер Папен, Зинедин Зидан и Карим Бензема. Благодаря успеху Дембеле его страна вышла на первое место среди всех государств по количеству футболистов, становившихся обладателями трофея.

Также 28-летний футболист стал обладателем Золотого мяча, попав в список номинантов впервые в карьере. До него такое в истории случалось лишь трижды: Стэнли Мэтьюз в 1956 году (первое вручение), Игорь Беланов в 1986-м и Джордж Веа в 1995-м (первая церемония, в которой могли принять участие африканские игроки).

Другие факты о Золотом мяче Дембеле.