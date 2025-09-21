Сергей Стаднюк

В 31-м туре МЛС Интер Майами на своем поле одолел Ди Си Юнайтед.

Матч в ночь на 21 сентября стал настоящим бенефисом легендарного Лионеля Месси. Интересно, что уже 22-го числа состоится торжественная церемония вручения Золотого мяча.

Сначала аргентинец оформил результативную передачу на соотечественника Альенде. А после перерыва оформил дубль с передач бывших партнеров по Барселоне Альбы и Бускетса. В составе соперника отличились Бентеке и Маррелл.

Вашему вниманию обзор матча.

Интер набрал 52 очка и остался пятым в Восточной конференции. Однако лидер Филадельфия Юнион провел на три матча больше.

МЛС, 31-й тур

Интер Майами – Ди Си Юнайтед 3:2

Голы: Альенде, 35, Месси, 66, 85– Бентеке, 53, Маррелл, 90+7

Интересно, что церемония вручения Золотого мяча состоится одновременно с матчем ПСЖ, который претендует на звание лучшего клуба года. Претендентом на главный трофей вечера является нападающий парижан Усман Дембеле.