Месси оформил дубль и ассист за 1,5 суток до вручения Золотого мяча. Видео
Надеется на очередную награду?
около 2 часов назад
В 31-м туре МЛС Интер Майами на своем поле одолел Ди Си Юнайтед.
Матч в ночь на 21 сентября стал настоящим бенефисом легендарного Лионеля Месси. Интересно, что уже 22-го числа состоится торжественная церемония вручения Золотого мяча.
Сначала аргентинец оформил результативную передачу на соотечественника Альенде. А после перерыва оформил дубль с передач бывших партнеров по Барселоне Альбы и Бускетса. В составе соперника отличились Бентеке и Маррелл.
Вашему вниманию обзор матча.
Интер набрал 52 очка и остался пятым в Восточной конференции. Однако лидер Филадельфия Юнион провел на три матча больше.
МЛС, 31-й тур
Интер Майами – Ди Си Юнайтед 3:2
Голы: Альенде, 35, Месси, 66, 85– Бентеке, 53, Маррелл, 90+7
Интересно, что церемония вручения Золотого мяча состоится одновременно с матчем ПСЖ, который претендует на звание лучшего клуба года. Претендентом на главный трофей вечера является нападающий парижан Усман Дембеле.