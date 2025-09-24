Мадридский Реал одержал уверенную победу над Леванте в матче 6-го тура чемпионата Испании, обыграв Леванте в Валенсии со счетом 4:1.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин весь матч провел на скамейке запасных.

Открыл счет Винисиус Жуниор на 28-й минуте, а Франко Мастантуоно забил дебютный гол за мадридский клуб на 38-й минуте – 0:2. После перерыва Карла Эдуард Этта Эйонг сократил отставание Леванте на 54-й минуте. Шестую победу Реалу обеспечил Килиан Мбаппе, оформив дубль на 64-й и 66-й минутах, один из голов француз реализовал с пенальти.

Под руководством Хави Алонсо Реал одержал шестую победу подряд, набрал 18 очков и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги. Леванте с пятью очками занимает 16-е место.

В следующем туре 27 сентября Реал сыграет на выезде с Атлетико, а Леванте – с Хетафе.

Испания. Примера. 6-й тур



Леванте – Реал Мадрид 1:4 (Этта Эйонг 54 – Винисиус Жуниор 28, Мастантуоно 38, Мбаппе 64 пен, 66)