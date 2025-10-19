Месси оформил хет-трик и выиграл «Золотую бутсу» MLS
Аргентинец продолжает забивать
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Лионель Месси снова творит историю в США. В матче Интер Майами – Нэшвилл (5:2) аргентинец забил три гола и стал лучшим бомбардиром сезона MLS.
Как это было:
⚽ 35’ – первый гол после паса Жорди Альбы, с блестящим сольным проходом через троих соперников;
⚽ пенальти – второй мяч;
⚽ завершил хет-трик после комбинации с Иэном Фреем.
Кроме Месси, отзначились Теласко Сеговия и Балтазар Родригес.
🏆 Золотая бутса MLS:
- Лионель Месси (Интер Майами) – 29 голов, 19 ассистов;
- Денис Буанга (Лос-Анджелес) – 24 гола;
- Сэм Сурридж (Нэшвилл) – 24 гола.
Месси стал первым игроком Интера, который завоевал эту награду, и первым аргентинцем после Тати Кастельяноса (2021).
Поделиться