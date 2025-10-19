Павел Василенко

Лионель Месси снова творит историю в США. В матче Интер Майами – Нэшвилл (5:2) аргентинец забил три гола и стал лучшим бомбардиром сезона MLS.

Как это было:

⚽ 35’ – первый гол после паса Жорди Альбы, с блестящим сольным проходом через троих соперников;

⚽ пенальти – второй мяч;

⚽ завершил хет-трик после комбинации с Иэном Фреем.

Кроме Месси, отзначились Теласко Сеговия и Балтазар Родригес.

🏆 Золотая бутса MLS:

Лионель Месси (Интер Майами) – 29 голов, 19 ассистов; Денис Буанга (Лос-Анджелес) – 24 гола; Сэм Сурридж (Нэшвилл) – 24 гола.

Месси стал первым игроком Интера, который завоевал эту награду, и первым аргентинцем после Тати Кастельяноса (2021).