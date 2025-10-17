Проблемы у Месси: роскошная вилла за 11 миллионов евро под следствием – ему грозит суд
Известны подробности громкого дела
около 1 часа назад
Вокруг Лионеля Месси разгорелся скандал – на этот раз не футбольный, а связанный с недвижимостью.
Испанские власти начали расследование в связи с его виллой на Ибице, стоимость которой оценивается в 11 миллионов евро.
Как сообщают СМИ, роскошная резиденция расположена в охраняемой природной зоне, где действуют строгие строительные ограничения. Власти утверждают, что в доме были произведены незаконные модификации, нарушающие местные правила зонирования.
Речь идет, в частности, о подземном гараже и дополнительных помещениях, которые не входили в изначальные планы. Из-за этого муниципалитет не дал разрешение на реконструкцию и инициировал судебное разбирательство за «серьезные нарушения».
Месси может быть обязан снести части строения, если нарушения будут подтверждены.
Однако источники, близкие к футболисту, настаивают: все изменения сделал предыдущий владелец, а сам Месси не знал о незаконной постройке, когда приобрел виллу в 2022 году.
На данный момент футболист продолжает пользоваться поместьем, но в случае невыполнения требований властей ему могут грозить административные санкции и обязательный демонтаж незаконных построек.
Это уже не первый неприятный случай с поместьем легенды: в 2024 году вилла Месси стала мишенью вандалов-экологистов, протестовавших против застройки побережья.
На Ибице сейчас действует строгий контроль за элитной недвижимостью, и похоже, что даже самые знаменитые звезды не являются исключением.
