Павел Василенко

Лучший футболист всех времен, Лионель Месси, заявил, что надеется сыграть на чемпионате мира в следующем году. Однако, как он объясняет, это произойдет только при условии, что он будет физически готов на 100 процентов.

«Это особое событие — играть на чемпионате мира. Я хотел бы сыграть в следующем году, если буду готов и если смогу сыграть роль, которая поможет национальной сборной. Когда в следующем году начнется предсезонный период с Интер Майами, тогда я смогу ежедневно оценивать, смогу ли я быть на все сто процентов готовым к чемпионату мира и буду ли полезным для национальной сборной», — сказал Месси в интервью NBC News.

Также звездный форвард добавил, что стать чемпионом мира в составе сборной Аргентины было его заветной мечтой.

«Я бы очень хотел сыграть на чемпионате мира и защитить на поле титул, который мы выиграли в Катаре в 2022 году. Играть за национальную сборную — это осуществление мечты. Мне повезло достичь всего индивидуально и в команде с Барселоной, но правда в том, что мне не хватало большого результата со сборной в моей карьере. Выиграть чемпионат мира с Аргентиной было мечтой всей моей жизни. В конце концов, если вы спросите любого футболиста, о чем он мечтает, он скажет вам, что это титул чемпиона мира», — сказал Месси.

Чемпионат мира в следующем году начнется 11 июня. Финал турнира запланирован на 19 июля. Впервые в чемпионате мира примут участие 48 команд.