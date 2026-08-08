Павел Василенко

Лионель Месси сам решит, когда завершить выступления за сборную Аргентины. Президент Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа заявил, что федерация не будет оказывать никакого давления на 39-летнюю суперзвезду и позволит ему самому определить момент прощания с национальной командой.

По словам Тапиа, после победы на чемпионате мира четыре года назад никто не был уверен, что Месси сыграет на следующем мундиале. Однако на турнире 2026 года в США, Канаде и Мексике аргентинец продемонстрировал отличную форму и доказал, что до сих пор способен играть на высочайшем уровне.

«Пока что дадим ему отдохнуть. Пусть он наслаждается футболом сколько угодно. Потом он сам примет решение, которое посчитает наилучшим. Мы точно не будем отправлять его из сборной», – заявил Тапиа.

Сам Месси пока не объявил, продолжит ли международную карьеру. Также остается неизвестным, как долго форвард планирует выступать в MLS за «Интер Майами». Через десять дней после поражения Аргентины от Испании (0:1) в финале чемпионата мира футболист вернулся к тренировкам с клубом во Флориде.