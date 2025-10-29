Месси назвал величайших спортсменов мира
Впечатляющий список от десятки сборной Аргентины
около 2 часов назад
Чемпион мира, нападающий Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, кого считает величайшими атлетами в истории спорта.
Для нас, аргентинцев, Марадона был кумиром и источником вдохновения. Хотя я был ещё маленьким и не видел много его матчей вживую, Диего преодолел все границы.
Что касается других видов спорта, очевидно, то же самое произошло с Майклом Джорданом. Я также восхищаюсь такими теннисистами, как Роджер Федерер, Рафа Надаль и Новак Джокович. Все трое подняли теннис на значительно более высокий уровень. Их долгая борьба за звание лучшего и тесная конкуренция сделали их невероятными спортсменами.
Возможно, я забыл упомянуть многих, но если выделить ещё несколько, назвал бы баскетболистов Леброна Джеймса и Стефа Карри. Я очень ими восхищаюсь. Думаю, они глубоко понимают игру, каждый из них по-своему вывел баскетбол на новый уровень, — сказал Месси в интервью NBC News.
