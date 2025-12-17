Месси посетил заповедник дикой природы в Индии и получил часы стоимостью более миллиона долларов
Аргентинец наблюдал за животными и помолился в храме
1 день назад
Аргентинский нападающий Интер Майами Лионель Месси во время пребывания в Индии посетил Вантару — центр спасения, реабилитации и сохранения дикой природы, расположенный в городе Джамнагар, штат Гуджарат.
Футболист прибыл в заповедник во вторник, 16 декабря, по приглашению семьи известного индийского промышленника Мукеша Амбани. Во время визита Месси наблюдал за различными дикими животными, включая тигров, слонов и львов, а также общался с сотрудниками природоохранных служб и смотрителями.
Кроме этого, звездный аргентинец помолился в храме, который расположен на территории Вантары.
Стоит отметить, что это был заключительный этап первого тура Месси по Индии. В течение поездки нападающий побывал в четырех городах — Мумбаи, Нью-Дели, Хайдарабаде и Калькутте.
После публикации фотографий из заповедника внимательные болельщики обратили внимание на дорогой аксессуар на руке футболиста. Месси был замечен в часах Richard Mille RM 003-V2, стоимость которых превышает 1,1 миллион долларов. По информации источников, эти часы аргентинцу подарил Анант Амбани — сын самого богатого человека Индии. В мире существует всего 12 экземпляров этой модели, что делает её чрезвычайно редкой.
Также стало известно, за кого голосовал Месси во время определения лауреатов премии The Best от ФИФА.
