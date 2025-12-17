Аргентинский нападающий Интер Майами Лионель Месси во время пребывания в Индии посетил Вантару — центр спасения, реабилитации и сохранения дикой природы, расположенный в городе Джамнагар, штат Гуджарат.

Футболист прибыл в заповедник во вторник, 16 декабря, по приглашению семьи известного индийского промышленника Мукеша Амбани. Во время визита Месси наблюдал за различными дикими животными, включая тигров, слонов и львов, а также общался с сотрудниками природоохранных служб и смотрителями.

Кроме этого, звездный аргентинец помолился в храме, который расположен на территории Вантары.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Leo Messi praying to the Indian deity, Lord Hanuman. 🇮🇳🙏 pic.twitter.com/NLYFJ3GEQr — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 16, 2025

Стоит отметить, что это был заключительный этап первого тура Месси по Индии. В течение поездки нападающий побывал в четырех городах — Мумбаи, Нью-Дели, Хайдарабаде и Калькутте.

После публикации фотографий из заповедника внимательные болельщики обратили внимание на дорогой аксессуар на руке футболиста. Месси был замечен в часах Richard Mille RM 003-V2, стоимость которых превышает 1,1 миллион долларов. По информации источников, эти часы аргентинцу подарил Анант Амбани — сын самого богатого человека Индии. В мире существует всего 12 экземпляров этой модели, что делает её чрезвычайно редкой.

🇮🇳⌚️ While in India, Lionel Messi was presented with an exceptionally rare Richard Mille RM 003 V2 “Asia Edition,” gifted by Anant Ambani.



Considered one of Richard Mille’s earliest and most legendary creations, the timepiece is valued at approximately $1.1M on the market. pic.twitter.com/KzvIEotTjI — CentreGoals. (@centregoals) December 17, 2025

Также стало известно, за кого голосовал Месси во время определения лауреатов премии The Best от ФИФА.