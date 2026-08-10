Павел Василенко

Бразильская звезда Неймар присоединится к американскому клубу Интер Майами в начале следующего года, сообщил его бывший товарищ по национальной сборной Фелипе Мело.

В интервью Gols do Brasileirão Фелипе Мело, который поддерживает тесные отношения с нападающим, подтвердил, что окружение Неймара уже обсуждает будущий переход, в частности перспективу того, что он покинет свой нынешний клуб Сантос, чтобы воссоединиться с Лионелем Месси и Луисом Суаресом в Майами.

Легендарное трио играло вместе в Барселоне с 2014 по 2017 год, забив при этом впечатляющие 363 гола. Их воссоединение в МЛС станет одной из крупнейших новостей в мире футбола.

34-летний Неймар вернулся в родной клуб Сантос в январе 2025 года после сложного периода, полного травм, в саудовском клубе Аль-Хиляль. Ранее он также играл за ПСЖ.