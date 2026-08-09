Трогательный жест для Месси. Партнеры по Интер Майами почтили память его отца во время матча
Особенный момент для Месси
Лионель Месси прилетел из Майами в родной Росарио на похороны своего отца Хорхе, который умер в субботу в возрасте 68 лет. В этот сложный для звезды Интера Майами период его партнеры по команде нашли способ поддержать капитана и почтить память его отца.
Во время матча Кубка лиги против Монтеррея, который завершился поражением американского клуба со счетом 1:2, на стадионе перед стартовым свистком объявили минуту молчания в честь Хорхе Месси.
Особенно трогательный жест произошел на 32-й минуте. После первого гола Интера Майами Родриго Де Пауль снял футболку, под которой была другая – с изображением Месси и его легендарным десятым номером. Таким образом аргентинский полузащитник посвятил свой момент памяти отцу партнера.
Поддержку Месси выразил и Луис Суарес. Уругвайский нападающий, который не смог принять участие в матче из-за дисквалификации, опубликовал эмоциональный пост в Instagram. Суарес отметил, что Хорхе всегда гордился своим сыном и продолжит заботиться о нем.
Не остался в стороне и Атлетико Ньюэллс Олд Бойз – клуб из Росарио, где Месси начинал футбольный путь в детско-юношеской системе. Аргентинцы также почтили память Хорхе Месси.