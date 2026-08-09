Павел Василенко

Лионель Месси прилетел из Майами в родной Росарио на похороны своего отца Хорхе, который умер в субботу в возрасте 68 лет. В этот сложный для звезды Интера Майами период его партнеры по команде нашли способ поддержать капитана и почтить память его отца.

Во время матча Кубка лиги против Монтеррея, который завершился поражением американского клуба со счетом 1:2, на стадионе перед стартовым свистком объявили минуту молчания в честь Хорхе Месси.

Особенно трогательный жест произошел на 32-й минуте. После первого гола Интера Майами Родриго Де Пауль снял футболку, под которой была другая – с изображением Месси и его легендарным десятым номером. Таким образом аргентинский полузащитник посвятил свой момент памяти отцу партнера.

Rodrigo De Paul strikes from distance for the opener and honors his friend Leo Messi and his family ❤️ pic.twitter.com/96GEG7XpMh — Major League Soccer (@MLS) August 9, 2026

Поддержку Месси выразил и Луис Суарес. Уругвайский нападающий, который не смог принять участие в матче из-за дисквалификации, опубликовал эмоциональный пост в Instagram. Суарес отметил, что Хорхе всегда гордился своим сыном и продолжит заботиться о нем.

Не остался в стороне и Атлетико Ньюэллс Олд Бойз – клуб из Росарио, где Месси начинал футбольный путь в детско-юношеской системе. Аргентинцы также почтили память Хорхе Месси.