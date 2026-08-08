Реал высказал соболезнования Лионелю Месси в связи со смертью отца
Хорхе Месси ушел из жизни в возрасте 68 лет
Мадридский Реал выразил соболезнования форварду Интер Майами и сборной Аргентины Лионелю Месси в связи со смертью его отца Хорхе Месси.
Испанский клуб опубликовал официальное заявление:
Президент и совет директоров мадридского Реала глубоко скорбят в связи со смертью Хорхе Месси, отца Лео Месси.
Наш клуб выражает свои соболезнования Лео, его семье и всем его близким. Пусть он покоится с миром.
Хорхе Месси ушел из жизни в возрасте 68 лет в клинике Росарио после продолжительной болезни.
Месси получил полную свободу. Аргентина не будет давить на легенду по вопросу завершения карьеры.
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