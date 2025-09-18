Форвард сборной Аргентины Лионель Месси готовится продолжить сотрудничество с Интером Майами, о чем сообщает ESPN.

Текущий контракт футболиста с клубом заканчивается в конце года, поэтому стороны решили заключить новое соглашение. Переговоры находятся на завершающей стадии — осталось уладить несколько деталей, после чего документ будет подписан и передан в МЛС для окончательного утверждения.

Месси присоединился к Интеру Майами 15 июля 2023 года, заключив соглашение на два с половиной года. Уже через несколько недель после дебюта он помог клубу выиграть первый трофей в истории — Кубок лиг. В сезоне-2024 команда стала победителем регулярного чемпионата, однако вылетела в первом раунде плей-офф.

На счету аргентинца в составе Интер Майами 75 матчей, в которых он забил 62 гола и сделал 30 результативных передач.

Ранее сообщалось, что элитную карточку Месси времен Барселоны продали за рекордные 1,5 млн долларов.