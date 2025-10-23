Павел Василенко

Звездный форвард Лионель Месси остается в составе Интер Майами. Американский клуб официально подтвердил, что футболист подписал новый контракт, который будет действовать до декабря 2028 года.

Таким образом, если Месси выполнит соглашение до конца, он будет играть в MLS вплоть до 41 года.

Обладатель восьми «Золотых мячей» и действующий чемпион мира присоединился к Интер Майами летом 2023 года после завершения контракта с ПСЖ. Вместе с ним в клуб перебрались бывшие партнеры по Барселоне – Серхио Бускетс, Жорди Альба и позже Луис Суарес.

«Ми счастливы, что Лионель продолжает свой путь с нами. Его влияние на клуб, лигу и весь американский футбол – беспрецедентно», – говорится в заявлении клуба.

С момента дебюта за Интер Майами Месси провел 82 официальные матчи, забил 71 гол и отдал 37 результативных передач.