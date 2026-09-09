Павел Василенко

Лионель Месси сделал серьезный шаг в футбольный бизнес. Аргентинец достиг принципиального соглашения о покупке 100% акций Эльденсе, который выступает во втором дивизионе Испании. Окончательно сделка должна быть оформлена после завершения необходимых юридических процедур и получения соответствующих разрешений.

Для Месси это станет первым опытом владения профессиональным клубом в Испании. Ранее в этом году легенда приобрел каталонский любительский клуб UE Cornellà. Теперь он планирует единолично контролировать Элденсе без привлечения дополнительных инвесторов.

Клуб представляет город Эльда в провинции Аликанте и проводит домашние матчи на стадионе вместимостью около 5800 зрителей. В данный момент спортивная ситуация в Элденсе далека от идеальной. Команда набрала всего два очка в четырех стартовых турах, после чего клуб расстался с главным тренером Клаудио Барраганом.

Ожидается, что приход Месси может полностью изменить управление и развитие проекта. Аргентинец рассматривает инвестиции в футбол как одно из направлений своей деятельности после завершения игровой карьеры.

Точная сумма сделки официально не объявлена. Ранее в испанских СМИ фигурировала оценка около 12 миллионов евро за полное поглощение клуба.