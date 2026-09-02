Минуту аплодисментов на каждом матче. В Аргентине попрощаются с эпохой Месси в сборной
Матчи будут остановлены на 10-й минуте
Ассоциация футбола Аргентины (AFA) установила порядок чествования Лионеля Месси во время матчей следующего тура во всех национальных дивизионах.
Согласно решению AFA, поединки во всех мужских и женских турнирах по футболу, футзалу и пляжному футболу будут останавливаться на 10-й минуте для минуты аплодисментов. На стадионах, оборудованных экранами, перед игрой будут транслировать видео, посвященное выступлениям нападающего за национальную сборную.
Ранее Месси объявил о завершении выступлений в составе сборной Аргентины.
Постановляем, что на следующей игре во всех категориях мужских и женских дисциплин (футбол, футзал и пляжный футбол) игра будет остановлена через 10 минут первого тайма, и будет организована минута аплодисментов в знак признания карьеры Лионеля Месси в составе сборной Аргентины.
На стадионах, оборудованных экранами, перед началом матчей необходимо транслировать официальное видео.
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