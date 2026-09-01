Павел Василенко

Антонио Рюдигер объявил о завершении выступлений за сборную Германии. Защитник мадридского Реала принял решение покинуть национальную команду на следующий день после аналогичного шага Лионеля Месси.

33-летний футболист дебютировал за Германию в 2014 году и в целом провел 86 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач. Вместе с национальной командой Рюдигер выиграл Кубок конфедераций в 2017 году, а также принимал участие в чемпионатах Европы и мира.

На Евро-2024 немцы дошли до четвертьфинала, а на чемпионате мира 2026 года завершили выступления уже на стадии 1/8 финала.

Рюдигер признался, что после размышлений решил поставить точку в международной карьере и дать шанс более молодым футболистам. Он также отметил, что никогда не мог представить, что сыграет за сборную 86 матчей.

«Настало время завершить мою карьеру в национальной сборной и проложить путь для более молодых игроков. Я открываю новую главу, в которой полностью сосредоточусь на клубе», – написал защитник в своих соцсетях.

На клубном уровне Рюдигер продолжает выступать за Реал, где у него контракт до 30 июня 2027 года.