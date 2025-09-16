На специализированной торговой платформе по продаже спортивных карточек была реализована редкая карточка новичка Лионеля Месси из Барселоны сезона 2004/2005. Ее стоимость составила 1,5 млн долларов, что стало рекордной суммой для подобных коллекционных товаров, сообщает ESPN.

Карточка имеет сразу несколько сертификатов — Mike Baker Authenticated Diamond, PSA, Beckett Grading Services и Sportscard Guaranty Corporation. В мире коллекционирования это считается признаком элитного статуса.

Именно в сезоне 2004/2005 Месси впервые сыграл за главную команду Барселоны в возрасте 17 лет. В настоящее время 38-летний аргентинец выступает в составе клуба МЛС Интер Майами.

Также, Месси высказался о возможном выступлении на чемпионате мира 2026.