Павел Василенко

Полузащитник киевского Динамо Александр Яцик перейдет в харьковский Металлист 1925. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, стороны согласовали все детали перехода 23-летнего футболиста. В ближайшее время он пройдет медосмотр и подпишет контракт с новым клубом. Сумма трансфера составит около трех миллионов долларов.

Яцик является воспитанником Динамо, в системе которого находился с 2019 года. За первую команду бело-голубых Александр провел 30 матчей, на его счету три гола и одна результативная передача. Также хавбек выступал за Зарю на правах аренды (2023-2025).