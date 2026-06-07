Революция в Харькове: Металлист 1925 отказывается от привычного названия и представляет новый бренд
Сенсация в украинском футболе
около 1 часа назадПодписаться в
Фото - ФК Металлист 1925
Металлист 1925 проводит полный ребрендинг. Официальное заявление от харьковского клуба стоит ожидать в середине июня, после согласования всех процедурных нюансов с УАФ и УПЛ. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Основное из того, о чем информирует источник:
- Клуб действительно получит название ФК Харьков, которое должно подчеркнуть принадлежность команды к городу и убрать путаницу, связанную с существованием двух Металлистов
- Новый бренд не имеет никакого отношения к клубу, который играл в высшей лиге с 2005 по 2009 год и был лишен официального статуса 16 лет назад
- Ребрендинг не означает отказа от истории Металлиста 1925: этот шаг посвящен 10-летнему юбилею существования клуба
- Клуб обновит логотип, символику и цвета. Ожидается, что от Металлист 1925 может остаться только оттенок, близкий к желтому.
Металлист 1925 по итогам сезона 2025/26 занял пятое место в турнирной таблице УПЛ с 51 очком после 30 матчей.
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