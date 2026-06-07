Павел Василенко

Металлист 1925 проводит полный ребрендинг. Официальное заявление от харьковского клуба стоит ожидать в середине июня, после согласования всех процедурных нюансов с УАФ и УПЛ. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Основное из того, о чем информирует источник:

Клуб действительно получит название ФК Харьков, которое должно подчеркнуть принадлежность команды к городу и убрать путаницу, связанную с существованием двух Металлистов

Новый бренд не имеет никакого отношения к клубу, который играл в высшей лиге с 2005 по 2009 год и был лишен официального статуса 16 лет назад

Ребрендинг не означает отказа от истории Металлиста 1925: этот шаг посвящен 10-летнему юбилею существования клуба

Клуб обновит логотип, символику и цвета. Ожидается, что от Металлист 1925 может остаться только оттенок, близкий к желтому.

Металлист 1925 по итогам сезона 2025/26 занял пятое место в турнирной таблице УПЛ с 51 очком после 30 матчей.