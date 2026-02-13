Мичел: «Лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне»
Тренер похвалил Стуани
около 5 часов назад
Кристиан Стуани/фото: Жирона
Главный тренер Жироны Мичел назвал сильнейшего игрока, с которым ему приходилось сотрудничать. Специалист отметил легенду каталонской команды уругвайского нападающего Кристиана Стуани.
«Кристиан Стуани – лучший игрок, который у меня когда-либо был в Жироне, это самый решительный игрок. Я полностью ему доверяю», – сказал Мичел.
В текущем сезоне Стуани принял участие в 14 встречах и отметился тремя забитыми мячами.
