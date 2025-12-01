Мичел назвал лучшего футболиста Жироны в матче с Реалом
Пас Циганкова не впечатлил тренера
около 10 часов назад
Мичел Санчес/фото: Жирона
В матче 14-го тура Ла Лиги Жирона на своем поле сумела вырвать ничью у мадридского Реала 1:1.
Главный тренер Жироны Мичел Санчес отметил, кто из его игроков произвел на него наибольшее впечатление в поединке с королевским клубом. Даже эффектная передача Цыганкова отошла на второй план по сравнению с тем, что действительно привлекло внимание наставника.
«Мы очень хорошо играли в обороне. Мы изучали этот Реал, они создают очень много моментов. Наша работа в обороне была исключительной. Для меня Арнау Мартинес был лучшим игроком команды в последних двух матчах. Его интеллект компенсирует нехватку скорости. Его выбор позиций исключительный», – цитирует Мичела Mundo Deportivo.