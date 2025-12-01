Мбаппе отреагировал на ничью Реала в матче с Жироной: «Это абсолютно не тот результат, которого мы хотели»
Форвард забил в ворота каталонцев с пенальти
около 10 часов назад
Жирона сыграла вничью с Реалом 1:1 в 14 туре Ла Лиги, а гол каталонцев был забит после точной передачи Виктора Цыганкова.
Французский форвард мадридской команды Килиан Мбаппе прокомментировал неожиданную потерю очков в поединке с коллективом, который продолжает борьбу за выживание.
«Это абсолютно не тот результат, которого мы хотели. Но чемпионат еще продолжается и он очень долгий. Мы должны изменить эту динамику и показать, кто мы есть как команда», – цитирует Мбаппе Фабрицио Романо.
На данный момент Жирона занимает 18-е место в таблице, набрав 12 очков. В среду, 3 декабря, команда отправится в гости к Оренса на матч 1/32 финала Кубка Испании, начало встречи в 22:00 по киевскому времени.
