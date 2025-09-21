Жирона в поединке чемпионата Испании потерпела поражение от Леванте со счетом 0:4 и опустилась на последнее место в турнирной таблице, имея в активе лишь одно очко.

Виктор Цыганков не смог принять участие из-за травмы, Владислав Ванат отыграл 53 минуты, а Владислав Крапивцов остался в запасе. Главный тренер Жироны Мичел Санчес был откровенным после игры.