Мічел о неудачном старте Жироны в Ла Лиге: «Мы – абсолютно худшая команда чемпионата»
Команда идет последней в чемпионате Испании
около 2 часов назад
Жирона в поединке чемпионата Испании потерпела поражение от Леванте со счетом 0:4 и опустилась на последнее место в турнирной таблице, имея в активе лишь одно очко.
Виктор Цыганков не смог принять участие из-за травмы, Владислав Ванат отыграл 53 минуты, а Владислав Крапивцов остался в запасе. Главный тренер Жироны Мичел Санчес был откровенным после игры.
«До першого удаления все было более-менее под контролем. Свист наших фанатов? Мы не можем ожидать другого, если проигрываем 0:4. Наши болельщики, как и мы, очень разочарованы. Леванте не был сильнее, но эти удаления... Надо думать о следующем матче.
Прошло пять матчей, а мы — абсолютная худшая команда чемпионата. Нужно продолжать работать и исправлять ситуацию. Будет сложно, но выбора уже нет. Я понимаю, что сейчас я — худший тренер чемпионата.
Но итоги подводят по итогам 38 туров, а не после пяти матчей», — сказал Мичел.