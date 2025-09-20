В пятом туре чемпионата Испании Жирона принимала Леванте. Форвард каталонцев Владислав Ванат вышел в стартовом составе, голкипер Владислав Крапивцов остался в запасе, а Виктор Цыганков пропускал матч из-за травмы.

На 30-й минуте хозяева поля остались в меньшинстве после двух желтых карточек Акселя Витселя, и Леванте сумело использовать это преимущество ещё в первом тайме. Этта Эйонг после точной передачи результативно пробил головой под левую стойку, и команды ушли на перерыв при счете 1:0.

В начале второго тайма Витор Рейс получил прямую красную карточку, оставив Жирону доигрывать матч вдевятером. Леванте воспользовалось численным преимуществом: сначала Карлос Альварес точно пробил со штрафного, затем Иван Ромеро воспользовался свободным пространством в штрафной и отправил мяч в нижний правый угол ворот. Точку в матче поставил Куялипу, который забил в компенсированное время.

Ванат провел на поле 53 минуты, а финальный свисток зафиксировал победу Леванте.

Ла Лига, пятый тур

Жирона — Леванте — 0:4

Голы: Эйонг, 43, Альварес, 49, Ромеро, 70, Куялипу, 90+2