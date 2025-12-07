Мичел – о разгромном поражении Жироны от Эльче: «Во втором тайме игра уже была завершена»
Специалист откровенно оценил провал своих подопечных
6 минут назад
Главный тренер Жироны, где играют украинцы Владислав Ванат и Виктор Цыганков, Мичел Санчес высказался о разгромном поражении его команды от Эльче со счётом 0:3.
По словам специалиста, он ожидает совсем другой реакции от своих подопечных и рассчитывает увидеть более уверенную и качественную игру Жироны в ближайшем матче.
«Это был не наш лучший матч, мы действовали недостаточно хорошо. И 0:2, и 0:3 – это очень важные ошибки, и Эльче был сильнее. Во втором тайме игра уже была завершена. Но это футбол, и у нас были моменты, когда нам не хватало решимости. После второго гола мы попытались отреагировать, но третий гол окончательно перевесил чашу весов в пользу Эльче.
Сейчас не наш час, и мы должны это принять без оправданий. Мы выставили конкурентоспособный состав, несмотря на отсутствующих игроков, и хочу верить, что это просто плохой день. Эльче был сильнее, и мы должны сохранить скромность, чтобы это признать», – заявил Мичел для Mundo Deportivo.