Главный тренер Жироны, где играют украинцы Владислав Ванат и Виктор Цыганков, Мичел Санчес высказался о разгромном поражении его команды от Эльче со счётом 0:3.

По словам специалиста, он ожидает совсем другой реакции от своих подопечных и рассчитывает увидеть более уверенную и качественную игру Жироны в ближайшем матче.