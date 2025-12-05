В рамках 15-го тура испанской Ла Лиги состоится матч между Эльче и Жироной, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Накануне встречи кадровая ситуация у каталонцев оказалась крайне сложной, и из форвардов в полном распоряжении Мичела остается только Владислав Ванат.

Абель Руис выбыл на месяц из-за разрыва мышцы правого квадрицепса. Уругваец Кристиан Стуани продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы и, как ожидается, не появится на поле до конца года.

Дополнительный удар по атаке — это серьезное повреждение Порту. Испанский вингер, способный сыграть на позиции центрального форварда, выбыл до окончания сезона из-за разрыва передней крестообразной связки и уже перенес операцию.

На данный момент Ванат принял участие в 13 матчах за Жирону во всех соревнованиях, отметился четырьмя голами и одной голевой передачей. Каталонская команда набрала 12 очков и находится на 18-й позиции в таблице.

Ранее главный тренер Жироны прокомментировал вылет команды из Кубка Испании.