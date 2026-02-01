Главный тренер Жироны Мичел прокомментировал минимальное поражение своей команды в матче 22-го тура Ла Лиги против Реала Овьедо со счетом 0:1. Этот результат стал для каталонского клуба первым поражением в 2026 году.

«Мы контролировали игру, но нам нужно создавать больше моментов, быть решительнее и действовать вертикальнее в завершающей фазе атак. У нас было около 60% владения мячом, но этого недостаточно, если ты не наносишь вред сопернику. Нам не хватало последнего шага в заключительной трети поля, а это самое важное в футболе

Наступает момент, когда не нужно отдавать еще один пас. Нужно бить, подавать, идти агрессивно в штрафную площадь. Этому можно научиться. Невозможно забить, если не бьешь по воротам».