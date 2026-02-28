Главный тренер Жироны Мичел Санчес рассказал о кадровой ситуации команды накануне матча против Сельты. По его словам, обстановка внутри коллектива выровнялась, а состав постепенно входит в оптимальное состояние.

«Если не брать во внимание игроков с долгосрочными травмами, все остальные футболисты готовы выйти на поле. В распоряжении тренерского штаба снова находятся Гассанига, Ванат, Лемар и Брайан Хиль», — подчеркнул тренер каталонцев.

Отдельно стоит отметить возвращение украинского форварда Владислава Ваната. В текущем сезоне нападающий принял участие в 24 матчах, записав на свой счет девять голов и две результативные передачи.

После 25 туров чемпионата Испании Жирона набрала 30 очков и располагается на 11 позиции в турнирной таблице. Ближайший матч команда проведет 1 марта на своем поле против Сельты.