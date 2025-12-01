Главный наставник Жироны Мичел Санчес подвел итог матча с Реалом, который завершился ничьей 1:1 в рамках 14 тура Ла Лиги. Он отметил, что заработанное очко имеет большое значение, хотя и не избавляет команду от напряженной борьбы за сохранение места в элите.

«Во втором тайме нам было очень трудно, Реал сильно доминировал. Мы играли слишком низко, не хватало сил, а у них есть фантастический атакующий потенциал и они могли забить второй гол в любой момент.

С Джоэлем Рокой мы могли сделать значительно больше. Нужно было терпеть и выдержать их давление. Мы это сделали и довольны очком.

На Винисиусе было нарушение — это пенальти. Но в случае с Родриго контакта почти не было. Он сам начинает падать после финта. Для такого эпизода пенальти — слишком много».