В Испании назвали сумму, которую Жирона предложит за Ваната.
Украинец интересен клубу Ла Лиги
42 минуты назад
Испанская Жирона намерена приобрести нападающего Динамо Владислава Ваната.
Как сообщает испанский портал Sport.es, Жирона уже контактировала с Динамо. Испанский клуб готов предложить за переход Ваната около 10 миллионов евро (по данным издания AS это за 80% прав) и 15% от суммы следующей продажи игрока.
23-летний Ванат в текущем сезоне провел семь матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.
Его контракт с Динамо рассчитан до 30 июня 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.
В составе Жироны уже выступают украинцы Владислав Крапивцов (вратарь) и Виктор Цыганков (фланговый полузащитник).
В настоящее время Жирона занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Ла Лиги, не набрав ни одного очка в двух матчах.