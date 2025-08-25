Павел Василенко

Испанская Жирона намерена приобрести нападающего Динамо Владислава Ваната.

Как сообщает испанский портал Sport.es, Жирона уже контактировала с Динамо. Испанский клуб готов предложить за переход Ваната около 10 миллионов евро (по данным издания AS это за 80% прав) и 15% от суммы следующей продажи игрока.

23-летний Ванат в текущем сезоне провел семь матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

Его контракт с Динамо рассчитан до 30 июня 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В составе Жироны уже выступают украинцы Владислав Крапивцов (вратарь) и Виктор Цыганков (фланговый полузащитник).

В настоящее время Жирона занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице Ла Лиги, не набрав ни одного очка в двух матчах.