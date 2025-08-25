Журналист Нил Сола сообщает, что испанская Жирона проявляет серьезный интерес к нападающему киевского Динамо Владиславу Ванату.

По информации источника, провернуть этот трансфер будет непросто, поскольку он потребует серьезных вложений, однако каталонский клуб готов к таким шагам. Сценарий сделки может напоминать переход Артема Довбика в Жирону летом 2023 года.

Ранее стало известно, что в конце летнего трансферного окна Жирона готова расстаться с другим украинцем Виктором Цыганковым.

В текущем сезоне Ванат сыграл за Динамо семь матчей, отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Его контракт с киевлянами рассчитан до 30 июня 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает форварда в 15 миллионов евро.