Михаил Цирюк

В пятницу, 10 октября, сборная Украины проведет свой третий матч отбора на ЧМ-2026 против Исландии. После того как в матчах с Францией (0:2) и Азербайджаном (1:1) сине-желтые набрали лишь одно очко, задача на эту, а также следующую игру максимально ясна – только три очка, а любые другие варианты будут считаться неудачными.

Конечно, ничья с исландцами пока не станет для сине-желтых приговором, и возможности попасть на мундиаль еще будут. Однако для собственного удобства и избегания лишних нервов лучше побеждать, и эта победа в Рейкьявике нужна нашей команде со всех точек зрения: как турнирной, так и эмоционально-психологической, ибо будет очень важно прервать серию из трех неудачных официальных матчей подряд и получить заряд уверенности в себе. Предлагаем вашему вниманию анонс одного из ключевых поединков украинской сборной на пути к мундиалю.

Турнирное положение и форма команд

По итогам первых двух туров сборная Украины почти прижата к стене. Если поражение от Франции (0:2) было вполне прогнозируемым, то потеря очков с Азербайджаном (1:1) в итоге может стать настоящей проблемой. Может и не стать, если в двух матчах с исландцами наша команда наберет больше очков, чем соперник, а также обыграет со второй попытки азербайджанцев. Поэтому значение этого, а также следующего матча просто невозможно преувеличить.

Исландия же начала квалификацию на ЧМ-2026 значительно более удачно. В первом туре островитяне просто не оставили никаких шансов команде Азербайджана (5:0), освободив своей победой её тренера Фернанду Сантуша.

После этого будущий соперник Украины дал очень достойный бой сборной Франции. Исландцы вели в счете полтайма, потом дважды пропустили, но не сдались, продолжили давить и даже забили второй мяч в конце основного времени встречи, но его отменили из-за нарушения правил.

Несмотря на такие результаты на старте, букмекеры считают фаворитом встречи именно нашу команду. Очевидно, класс игроков сине-желтых, даже при всех проблемах подопечных Сергея Реброва, считается и признается выше, хотя, учитывая то, как безнадёжно наша команда выглядела с откровенно слабым соперником, таким как Азербайджан, сомнения в положительном исходе встречи с более крепкой командой точно есть.

Кто будет атаковать?

Этот вопрос в матче, где нам нужна победа, снова очень актуален. Цыганков снова пропустит игру из-за травмы, и эти постоянные повреждения фактически разрушили егокар'єру, зокрема в збірній. З останніх 20 матчів головної команди Віктор взяв участь лише в семи, і розраховувати на такого гравця як на повноцінну бойову одиницю, звісно, дуже важко. Крім нього, не допоможе збірній також Олександр Зубков.

Новачка Велетня навряд чи одразу кидатимуть у бій, як і недосвідченого, на рівні національної команди, Назара Волошина. Олександр Назаренко, який міг би стати потенційною опцією зліва, востаннє забивав ще влітку, а у форвардів також справи так собі: Довбик хоч нещодавно й забив перший гол у сезоні, та все ж поки далеко не залізний основний в Ромі, а Ванат, який відзначився двома голами в п'яти матчах за Жирону, також чергує непогані матчі з досить посередніми.

Але попри всі ці обставини наша команда повинна повертатися з Рейк'явіка з перемогою. Відступати немає куди, тож час відмовок минув: або синьо-жовті зможуть підлаштуватися під всі проблеми та здобути потрібний результат, або вкотре у своїй історії пролетять повз мундіаль. Інших варіантів у цій ситуації просто не дано.

Прогноз на матч Ісландія - Україна

Історія зустрічей

Історія протистояння команд складалася непросто. Синьо-жовті зустрічалися з ісландцями п'ять разів й змогли виграти тільки двічі. Перша в історії зустріч України та Ісландії відбулася у відборі на Євро-2000. Наша команда, в атаці якої тоді сяяв дует нинішнього головного тренера Сергія Реброва та президента УАФ Андрія Шевченка, а також ціла плеяда майбутніх півфіналістів Ліги чемпіонів із київського Динамо, вийшла вперед у середині другого тайму завдяки голу Владислава Ващука. Проте перевага протрималася лише сім хвилин – суперник зрівняв рахунок, і матч завершився нічиєю.

Реабілітуватися за втрату очок у Києві вдалося вже у виїзному матчі передостаннього, дев’ятого туру кваліфікації. Українцям знову було непросто, а єдиний гол у матчі забив Сергій Ребров, реалізувавши пенальті наприкінці першого тайму.

Набагато свіжіші у пам’яті матчі проти Ісландії в рамках відбору ЧС-2018. Матч у Києві, який проходив на порожньому НСК Олімпійський через санкції УЄФА, припав на перший тур кваліфікації. Було надзвичайно важливо почати відбір із трьох очок. Крім того, це був дебют Андрія Шевченка як головного тренера збірної. Та вікінги зіпсували його – вже на 6-й хвилині забив Фіннбогасон. Під кінець першого тайму рахунок зрівняв Андрій Ярмоленко, а в кінцівці поєдинкуЄвгений Коноплянка мог принести Украине волевую победу, но не реализовал пенальти.

Единственный проигранный матч против Исландии стал для нас худшим. У сборной Украины не получалось ничего. Соперник не позволил навязать свою игру, а в силовой борьбе преимущество было за хозяевами. В результате дубль Гильфи Сигурдссона во втором тайме принес исландцам уверенную победу.

Ну и, наконец, последний матч. Однозначно успешный, ведь победа над исландцами в финале плей-офф отбора в марте прошлого года позволила нашей команде попасть в основную часть Евро-2024. Но на поле все складывалось для сине-желтых очень непросто.

Соперник вышел вперед на 30 минуте благодаря голу Гудмундссона, и до 54-й украинцы уступали в счете. Но потом все встало на свои места: сначала счет в матче сравнял Виктор Цыганков, а победу и путевку на континентальное первенство своим точным ударом принес Михаил Мудрик.

В материале использованы фото Getty Images, УАФ