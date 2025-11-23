Тарас Михавко попытался объяснить причины неожиданного поражения киевского Динамо от Колоса в матче 13-го тура Украинской Премьер-лиги со счетом 1:2.

«В конце мы действительно не додавили, но это наша вина. Могли хотя бы свести игру вничью. Нужно было все делать быстрее. Первый тайм нам вообще не удался, не могли найти свою игру. После перерыва включились, имели хорошие моменты, но чего-то не хватило, чтобы их реализовать.

Мы не стремились просто сравнять счет, а думали только о победе, ведь у нас неприятная серия. Сами не понимаем, с чем это связано. Нужно разбираться в команде, что надо менять. Сейчас сложно сказать после игры», – сказал Михавко в интервью клубной пресс-службе бело-синих.