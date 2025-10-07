Объявлен состав молодежной сборной Украины U-20 на матч плей-офф чемпионата мира 2025 года, который проходит в Чили. При этом команда Дмитрия Михайленко вынуждена обойтись без одного из своих ключевых исполнителей Геннадия Синчука, который получил дисквалификацию.

Сегодня, 7 октября, в 22:30 по киевскому времени в Вальпараисо состоится матч 1/8 финала, в котором украинцы сражаются с молодежной сборной Испании.

На групповом этапе сине-желтые в группе B обыграли Южную Корею (2:1) и Парагвай (2:1), а также сыграли вничью с Панамой (1:1). С 7 очками команда заняла первое место и вышла прямо в стадию плей-офф.

Испанцы финишировали третьими в группе C и получили путевку в 1/8 финала как одна из четырех лучших команд, занявших третье место.