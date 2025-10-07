ФИФА, анализируя предстоящий матч 1/8 финала молодежного чемпионата мира между сборными Украины U-20 и Испании U-20, выделила самого опасного футболиста в составе команды Дмитрия Михайленко.

«Испании стоит внимательно присмотреться к вингеру Геннадию Синчуку. Он был лучшим футболистом сборной Украины в первых двух матчах группового этапа, но потом получил дисквалификацию.

Синчук хорошо отдохнул и готов показать себя в плей-офф. Испанцам стоит быть осторожными», – отметили на сайте ФИФА.