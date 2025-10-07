В ФИФА определили лучшего игрока сборной Украины U-20 перед игрой с испанцами
Эксперты ФИФА выделили Синчука
около 1 часа назад
Геннадий Синчук/фото: УАФ
ФИФА, анализируя предстоящий матч 1/8 финала молодежного чемпионата мира между сборными Украины U-20 и Испании U-20, выделила самого опасного футболиста в составе команды Дмитрия Михайленко.
«Испании стоит внимательно присмотреться к вингеру Геннадию Синчуку. Он был лучшим футболистом сборной Украины в первых двух матчах группового этапа, но потом получил дисквалификацию.
Синчук хорошо отдохнул и готов показать себя в плей-офф. Испанцам стоит быть осторожными», – отметили на сайте ФИФА.
Встреча состоится 7 октября и начнется в 22:30 по киевскому времени.
