Ребров: «У нас много травмированных»
Наставник сине-желтых сообщил о кадровой ситуации
около 2 часов назад
Фото - УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров накануне поединка квалификации на чемпионат мира-2026 с Исландией рассказал, что на данный момент команда имеет кадровые проблемы.
«У нас много травмированных. Но мы вызвали достаточно игроков, которые могут их заменить. Я считаю, что футболисты, которые находятся в распоряжении сборной, должны решать задачу завтра и в следующей игре», – сказал Ребров на пресс-конференции.
После двух туров в группе D ситуация для Украины остаётся непростой: поражение от Франции (0:2) и ничья с Азербайджаном (1:1) оставили команду на третьем месте в таблице.
3 тур – 10 октября
Исландия – Украина (21:45)
Франция – Азербайджан (21:45)
