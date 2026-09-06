Павел Василенко

Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Эвертоном на выезде в третьем туре Английской Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 2:2, а победителя команды так и не определили.

Манчестер Юнайтед первым серьезно пригрозил воротам соперника на 9-й минуте. Бруно Фернандеш блестяще пробил с пределов штрафной площади, но мяч попал в перекладину.

Эвертон создал первый момент лишь на 43-й минуте. Мерлин Рель прострелил справа, после чего Тьерно Барри без препятствий пробил головой, но мяч прошел выше ворот. Перед перерывом Джаррад Брантвейт также имел возможность, однако пробил прямо в вратаря Манчестер Юнайтед Сенне Ламменса.

На первой минуте второго тайма гости вышли вперед. Бриан Мбемо воспользовался ошибкой Джордана Пикфорда и вывел Манчестер Юнайтед вперед.

Эвертон продолжил атаковать и на 83-й минуте сравнял счет. Тайрик Джордж получил мяч на правом фланге, вошел в штрафную площадь и мощным ударом в ближний угол переиграл Ламменса.

На 88-й минуте Манчестер Юнайтед снова вышел вперед: после передачи Люка Шоу с левого фланга Бенджамин Шешко головой сделал счет 2:1.

Однако хозяева спаслись уже в компенсированное время. На 90+6-й минуте Эйнсли Мейтленд-Найлз красивым голом установил окончательный счет – 2:2.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко провел полный матч. После трех туров «ириски» имеют пять очков, а Манчестер Юнайтед – четыре.

АПЛ, 3-й тур

Эвертон – Манчестер Юнайтед – 2:2

Голы: Джордж, 83, Мейтленд-Найлз, 90+6 – Мбемо, 46, Шешко, 88.