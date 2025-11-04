Поединок между Сандерлендом и Эвертоном завершал программу 10 тура АПЛ. Матч завершился со счетом 1:1.

Обе команды обменялись голами в каждом из таймов. Мерсисайдцы вышли вперед вскоре после начала игры. Оборона Сандерленда не ожидала нахальства от Ндияе, который в решающий момент взял игру на себя.

Новичок АПЛ смог ответить своим голом в самом начале второго тайма, когда дебютным голом после возвращения в Англию отличился Джака, поразивший ворота Пикфорда. Первый номер сборной Англии в этот вечер противостоял родному клубу.

В оставшееся время подопечным Дэвида Мойеса не удалось огорчить бывшую команду шотландца, поделив очки на Стэдиум оф Лайт.

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко провел в составе Эвертона полный матч.

АПЛ. 10 тур

Сандерленд - Эвертон 1:1

Голы: Джака, 46 - Ндияе, 15

