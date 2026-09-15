Сергей Разумовский

Левый защитник Эвертона Виталий Миколенко провел полный выездной матч четвертого тура английской Премьер-лиги против Тоттенхэма. Поединок в Лондоне завершился без забитых мячей – 0:0.

27-летний украинец вышел в стартовом составе своей команды и отыграл все 90 минут. На протяжении встречи Миколенко активно действовал в обороне и неоднократно выигрывал единоборства в борьбе с футболистами хозяев.

Защитник Эвертона выполнил семь отборов мяча. Это лучший показатель среди всех футболистов английской Премьер-лиги в одном матче текущего сезона. Надежная игра украинца стала одной из главных причин того, что Тоттенхэм не смог создать достаточно опасных моментов у ворот Эвертона.

Выступление Миколенко также получило высокую оценку со стороны организаторов чемпионата Англии. Ранее стало известно, что именно украинского защитника признали лучшим игроком матча четвертого тура Тоттенхэм – Эвертон по версии АПЛ.

Высоко действия футболиста оценил и статистический портал WhoScored. Миколенко получил оценку 7,6 – самую высокую среди всех участников поединка.