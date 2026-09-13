Миколенко – лучший игрок матча Тоттенхэм – Эвертон по версии АПЛ
27-летний украинец получил наивысшую оценку от статистического портала WhoScored
Виталий Миколенко / Фото - X
Лучшим игроком матча 4-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм – Эвертон (0:0) по версии АПЛ был признан украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко.
27-летний украинец также получил самую высокую оценку среди всех игроков в этом матче от статистического портала WhoScored (7.6).
На счету Миколенко 64 касания мяча, 29 точных пасов из 35 (83%), 1 ключевая передача, 2 неточных навеса, 2 точных длинных передачи из 3, 1 вынос, 2 перехвата, 7 отборов и 1 неудачная попытка дриблинга.
Второе очко для Де Дзерби: Миколенко принял участие в третьей ничьей Эвертона подряд