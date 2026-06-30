Павел Василенко

Милан официально объявил о приходе нападающего Гонсалу Рамуша из ПСЖ. Игрок подписал пятилетний контракт.

Стоимость трансфера оценивается в 74 миллиона евро плюс бонусы, что является рекордной трансферной ценой в истории миланского клуба. Предыдущий рекорд принадлежал Рафаэлю Леау, чья общая цена после последующей выплаты компенсации лиссабонскому Спортингу достигла 50 миллионов евро.

Трансфер Рамуша также является самым дорогим в Серии А с 2019 года, когда Интер заплатил Манчестер Юнайтед ровно 74 миллиона евро за Ромелу Лукаку.

Рамуш перешел в ПСЖ в аренду из Бенфики три года назад, и парижане оставили его насовсем в 2024 году за 65 миллионов евро.

С французским клубом 25-летний игрок выиграл в общей сложности 12 трофеев, включая два в Лиге чемпионов и три в Лиге 1. В 131 матче за команду он забил 45 голов и добавил 10 результативных передач.