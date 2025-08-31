Ньюкасл вернулся к переговорам с Довбиком
Ньюкасл не оставляет надежды оформить переход Артема
около 1 часа назад
Английский клуб Ньюкасл снова проявил интерес к украинскому форварду Ромы Артему Довбику после того, как ранее отказался от его подписания.
Руководство команды начало переговоры с игроком и его агентом о возможной аренде с опцией выкупа. Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау стремится усилить состав Довбиком, чтобы закрыть проблемную позицию.
Приобретение Ника Вольтемаде из Штутгарта не решило всех кадровых вопросов, особенно на фоне проблем с Александером Исаком, поэтому клуб серьезно рассматривает вариант с Артемом.
Несмотря на интерес других команд, сам Довбик ясно дал понять, что видит свое будущее в Милане, и переговоры между сторонами активно продолжаются. За Рому украинец провел 47 матчей, забил 17 голов и сделал четыре результативные передачи.
